Dinamo Zagabria-Milan, Pioli: "Partita importantissima. Brahim Diaz farà un provino"

ZAGABRIA (CROAZIA) - È già giorno di vigilia per il Milan . I rossoneri, dopo il 4-1 in campionato contro il Monza, martedì alle 21 sfidano la Dinamo Zagabria al Maksimir per il quinto turno della fase a gironi di Champions League . Il Diavolo ha bisogno del bottino pieno per raddrizzare la classifica del Gruppo E: Leao e compagni sono infatti a quota 4, dietro a Chelsea (7) e Salisburgo (6) e a pari punti proprio con i croati. L'unica vittoria fin qui è arrivata proprio nella sfida d'andata contro la formazione di Cacic.

Dinamo Zagabria-Milan: le parole di Pioli alla vigilia

Stefano Pioli, a proposito del match contro la Dinamo Zagabria ha detto: "Credo che giocare in ambienti caldi sia più motivante e stimolante che in altre situazioni. Sicuramente l'ambiente darà carica ai nostri avversari ma ci saranno anche i nostri tifosi e per superare certe sfide devi avere quel carattere, quella mentalità di rimanere concentrato sul tuo gioco. Dobbiamo giocare bene, che è quello che sappiamo fare, e cercare di farlo al meglio. Loro sono una squadra che difende bene e riparte bene - continua il tecnico rossonero a Milan Tv -. Hanno un giocatore bravo a venire incontro come Petkovic che fa salire la squadra e uno velocissimo come Orsic. Sono situazioni importanti per affrontare le quali bisogna avere molta compattezza, essere lucidi e bravi nelle transizioni positive e negative". Per quanto riguarda i suoi: "Stiamo bene, abbiamo qualche acciaccato ma stiamo bene mentalmente e fisicamente. Sappiamo l'importanza della partita e l'abbiamo preparata con l'idea di poter fare il meglio".