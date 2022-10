Juve, credi nell'impresa. Anche contro i 65 mila del Benfica

LISBONA - Lo Stadio Da Luz sarà al completo, in 65 mila pronti a spingere i padroni di casa del Benfica, a cui basta un punto per qualificarsi agli ottavi, come ha detto lo stesso tecnico Roger Schmidt. La Juventus deve invece centrare due vittorie, contro i portoghesi e il Psg allo Stadium mercoledì prossimo, per avere ancora la speranza, ma non la certezza, di passare il turno. Dipenderà dai risultati delle altre gare del raggruppamento etichettare questa stagione come quella della grande rimonta, quella fallimentare, oppure consolarsi con l’Europa League.