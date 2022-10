Alta tensione Juve: dentro o fuori, sale la febbre

INVIATO A LISBONA - Serve l'impresa, serve l'Allegrata , serve una notte da grande Juve domani allo stadio Da Luz che sarà una macchia rossa vociante: il Benfica avrà la spinta di 65 mila anime, la Juventus avrà il tifo del popolo bianconero giunto in Portogallo e anche la forza della disperazione, sportivamente parlando, di chi ha un solo risultato possibile: la vittoria, unica via per alimentare la speranza di agguantare gli ottavi di finale .

La carica di Allegri

Allegri in conferenza stampa alla vigilia, nel ventre del Da Luz, ha dettato la linea: «Dovremo disputare una gara di grande attenzione e di compattezza, senza avere fretta. Sappiamo di avere a disposizione un solo risultato, ma io ho buone sensazioni: i ragazzi si sono allenati bene e sanno cosa devono fare». Davanti è attesa la coppia Vlahovic-Milik per scardinare la difesa portoghese: il Benfica non ha mai perso in stagione. E la Juventus vuole essere la prima della lista...