Juve avvisata: Benfica all'attacco

LISBONA - I giornali portoghesi sono tutti concordi: stasera allo Stadio Da Luz sarà l’inferno per la Juventus. Più di 60 mila tifosi sosterranno il Benfica per staccare il biglietto per gli ottavi di Champions. A Bola riporta le parole del tecnico Schmidt che punta su Neres , il match winner di Torino: « E’ un giocatore chiave, avrà un grande impatto sulla partita ».

La compattezza della Juve

O Jogo sottolinea che la sfida vale 10 milioni ed è un match Point per il Benfica, al quale ricordiamo che potrebbe bastare il pareggio per superare il turno. Sempre O Jogo riporta le parole di Allegri, che invece punta sulla compattezza dei bianconeri per uscire vincenti dal Da Luz.

Non giochiamo per il pari

Infine Record titola in prima pagina “All’attacco” lanciando la volata al Benfica, spoi riporta il messaggio di Schmidt alla Juve: «Non siamo una squadra che gioca per il pareggio».