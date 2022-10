Benfica-Juve: non c'è solo Agnelli al pranzo Uefa

LISBONA - Pranzo Uefa a Belem, una splendida località fuori Lisbona affacciata sulle rive del Rio Tago: Andrea Agnelli è arrivato in compagnia del vicepresidente Pavel Nedved e dell'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Per il Benfica c'era anche il presidente Rui Costa, vecchia conoscenza del calcio italiano. L'ex campione, nell'incrociare i giornalisti italiani al seguito della Juve, si è lasciato andare ad un sorriso con poche parole in allegato: «Una battuta per i media italiani? Solo per i portoghesi... Ci vediamo a fine partita!». E giù risate per sdrammatizzare la tensione di una giornata che può risultare decisiva anche per il Benfica: con un pareggio, infatti, i portoghesi sono qualificati agli ottavi.