Conte fa tremare il Tottenham: "Dopo un anno ho capito tante cose"

LONDRA - Il Tottenham di Antonio Conte sarà impegnato mercoledì (ore 21) contro lo Sporting Lisbona in un match chiave per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I portoghesi hanno vinto il match di andata per 2-0, la situazione nel Gruppo F vede gli Spurs al comando ma con un solo punto di vantaggio su Sporting ed Olympique Marsiglia: "In questo momento dobbiamo affrontare una situazione difficile perché quando non hai tre o quattro giocatori in rosa sei nei guai. Andare avanti sarebbe un ottimo risultato per tutti, per i giocatori, per il club, per me, per i tifosi. Parliamo di una grande competizione, la più importante in Europa. Vogliamo dimostrare che ce la meritiamo, che siamo parte di questa competizione ricordandoci che un anno fa quando sono arrivato eravamo noni in classifica e giocavamo in Conference League".