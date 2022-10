Champions League, il Chelsea vince il girone del Milan. Siviglia ok col Copenaghen

SALISBURGO (Austria) - Il Chelsea vince il girone di Champions League del Milan : la squadra di Potter, anche in virtù degli scontri diretti coi rossoneri, si aggiudica la prima posizione nel gruppo E grazie al successo per 2-1 sul campo del Salisburgo . E' il 23' quando Kovacic porta in vantaggio i Blues: gran tiro di prima dell'ex Inter che approfitta di un rimpallo al limite dell'area per freddare Kohn di sinistro. Nei minuti successivi la squadra di Potter spreca due volte il raddoppio prima con Havertz di testa e poi con Aubameyang fermato sul più bello da Kohn in uscita, ma in avvio di secondo tempo gli austriaci pareggiano: è Adamu a sorprendere Kepa finalizzando con un destro al volo su assist di Wober una veloce azione di contropiede. Pari che dura però solo venti minuti: al 65' Havertz si inventa il 2-1 con un sinistro chirurgico dal limite dell'area, con la palla che si infila sotto l'incrocio col portiere immobile. Pochi minuti dopo Kepa salva il risultato con un ottimo intervento sul tiro di Sesko, con gli austriaci che non riescono a finalizzare il forcing finale.

Siviglia, un tris per sperare: Copenaghen eliminato

Il Siviglia batte 3-0 in casa il Copenaghen, elimina di fatto di danesi dai giochi-qualificazione e resta in corsa (in attesa del risultato di Borussia Dortmund-Manchester City) per aggiudicarsi la seconda piazza nel gruppo G. In un primo tempo equilibrato entrambe le squadre vanno vicine al gol: i danesi al 23' sfiorano il vantaggio con Haraldsson, che vede Dmitrovic fuori dai pali e prova a sorprenderlo. Il portiere serbo però ha un colpo di reni e manda in angolo. I padroni di casa rispondono al 37' con l'ex Milan Suso, che impegna Grabara con un bel tiro a girare sul secondo palo. In avvio di secondo tempo il Copenaghen va ancora ad una passo dall'1-0: solo il palo nega al classe 2004 Clem il suo primo gol fra i professionisti. Al 61', però, il Siviglia passa in vantaggio: il neo-entrato En Nesyri taglia la difesa danese con un bel movimento senza palla e finalizza al meglio di testa un preciso cross del Papu Gomez. All'82' un altro legno per gli ospiti: è il colpo di testa di Diks stavolta a stamparsi sulla traversa. All'88' gli andalusi chiudono il match: è uno splendido destro a giro di Isco a regalare a Sampaoli il 2-0. C'è però tempo anche per il tris, con Montiel che al 92' ribadisce in rete una respinta di Grabara sul tiro dell'ex Roma Lamela.

