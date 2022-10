Champions, Psg show: sette gol al Maccabi! Il Real Madrid cade a Lipsia

PARIGI (Francia) - Il Paris Saint-Germain archivia senza problemi il Maccabi Haifa per 7-2 , stacca il pass per gli ottavi di finale e all'ultima giornata si giocherà il primato del Gruppo H essendo a pari punti con il Benfica (11 punti) ma con la differenza reti migliore (8 a 4). È la notte del trio delle meraviglie perché sia Messi (19' e 45' sempre su assist di Mbappè), Mbappé (32' e 65') e Neymar (35' assist Messi) sono andati a segno.

Clamoroso Real: ko a casa del Lipsia

La sorpresa della serata di Champions League arriva dalla Red Bull Arena di Lipsia dove i padroni di casa battono per 3-2 il Real Madrid accorciando in classifica nel Gruppo F. Avvio shock per i Blancos che tra il 13' ed il 18' subiscono le reti di Gvardiol e Nkunku. Vinicius accorcia le distanze al 44' ma all'81' Werner chiude i conti. I ragazzi di Ancelotti sono chiamati al successo casalingo contro il Celtic all'ultima giornata (2 novembre) per assicurarsi il 1° posto nel girone visto che il Lipsia adesso è solo ad un punto (10 a 9) dopo il successo odierno.

Halaand ed il City frenano a Dortmund: 0-0

Erling Haaland fa il suo primo ritorno a Dortmund da avversario ma sia lui che il Manchester City rimangono a secco: al Westfalenstadion finisce 0-0 con i Citizens che hanno anche sbagliato il rigore con Mahrez al 58'. Situazione che rimane invariata nel Gruppo G con gli inglesi primi a quota 11 punti a +3 sui tedeschi.

Champions League, le classifiche

Risultati del martedì di Champions League

Gruppo E

Salisburgo-Chelsea 1-2

Dinamo Zagabria-MILAN 0-4

Gruppo G

Borussia Dortmund-Manchester City 0-0

Siviglia-Copenhagen 3-0

Gruppo H

Paris Saint-Germain-Maccabi Haifa 7-2

Benfica-JUVENTUS 4-3

Gruppo F

Lipsia-Real Madrid 3-2

Celtic-Shakhtar 1-1