Benfica-Juventus 4-3 VIDEO: a Milik e compagni non riesce la rimonta finale

LISBONA (PORTOGALLO) - Al Da Luz di Lisbona è successo davvero di tutto tra Benfica e Juventus. Una girandola di emozioni infinita dal 1' al 90', con i lusitani che, alla fine, si sono portati a casa il bottino con un 4-3 scoppiettante. Un risultato che decreta l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League e lascia l'amaro in bocca. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, dopo il 4-1 ha cambiato decisamente volto e grazie agli ingressi dalla panchina è riuscita a portarsi a un gol di distanza in virtù delle reti di Milik - il polacco aveva preso il posto di Kean a inizio secondo tempo - e McKennie. L'impresa non è però riuscita: la Juventus è fuori dalla Champions League.