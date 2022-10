Juventus, il raggio di luce è Iling: illumina il Da Luz e rianima i bianconeri nel finale

TORINO - La timida luce in fondo al tunnel buio pesto di Lisbona ha la freschezza dei 19 anni, arriva da Oltremanica e scorrazza sulla fascia. Non solo: nella notte che certifica il fallimento della Juventus in Europa – in quella che conta di più, almeno –, è l’evidenza dell’ottimo lavoro imbastito alla Continassa a livello di scouting negli ultimi anni. Perché Samuel Iling Junior, che ieri sera nei pochi minuti a disposizione nel finale ha squassato la difesa del Benfica e quasi ribaltato la gara del Da Luz, è arrivato a Torino nell’estate del 2020 per appena 130mila euro. Quelli che i bianconeri hanno versato nelle casse del Chelsea, che l’ha cresciuto e forgiato nell’Academy fin dagli 8 anni, come indennizzo a fronte del suo ingaggio alla scadenza del contratto giovanile in essere con i Blues. I motivi che hanno indotto la Juventus a completare l’operazione si sono palesati ieri sotto gli occhi di tutti. Subentrato a Kostic sulla sinistra a 20’ dalla fine, l’ala classe 2003 ha offerto un cioccolatino a Milik per il 4-2, ha inventato l’azione che ha portato McKennie a siglare il 4-3 e ha servito su un piatto d’argento il pallone del pareggio al coetaneo Soulé, che ha aperto troppo il destro e dilapidato l’opportunità. In una serata in cui quasi tutto è sembrato da buttare, l’apporto di Iling è una boccata d’aria fresca e completa la settimana da sogno del campione d’Europa con l’Inghilterra Under 19: se la partita in Portogallo è coincisa con il suo esordio in Champions League, i 5’ messi a referto venerdì sera con l’Empoli avevano invece rappresentato la sua prima volta “tra i grandi”.