La Juve, Fagioli e il messaggio social per dimenticare Lisbona

TORINO - «Even the darkest night will end and the sun will rise». Mano al Collins Dictionary o qualcosa di simile: «Anche la notte più buia terminerà e il sole sorgerà». Il messaggio social di Nicolò Fagioli è una citazione tratta da “I Miserabili” di Victor Hugo , ma al di là della dotta menzione c’è un messaggio che conta parecchio. E che suona come un accento di ottimismo a poche ore dal rocambolesco 3-4 di Lisbona, che però in avvio di secondo tempo era un terribile 1-4 e che per colpa di un palo non si è trasformato in un 3-5 finale destinato a fare ancor più rumore.

Un’ora sola

Chiamatela una sana voglia di riscatto, postata da chi non è esattamente un leader dello spogliatoio per ragioni anagrafiche (è un 2001, il ragazzo insomma si farà) e di rilevanza in una squadra in cui - non certo per colpa sua - ha pochissime possibilità di mettersi in mostra. Qualcosa come 4 presenze in questa stagione per il talento piacentino, nessuna delle quali da titolare e con soli 60 minuti in campo a bilancio. E in un momento dell’annata in cui i cosiddetti senatori fanno una fatica pazzesca a emergere se non per l’accumulo di prestazioni negative, non ci stupiremmo se Fagioli, in cuor suo, sognasse di avere finalmente un’opportunità vera per esibire pubblicamente le proprie capacità, delle quali peraltro lo stesso Massimiliano Allegri non ha mai dubitato.

A Lecce si abbassa l’età media?

Visto l’impatto dei tre giovani inseriti da Max in corso d’opera contro il Benfica, non sarebbe così stupefacente se a Lecce il tecnico si affidasse alla genuina incoscienza, alla freschezza, al candore dei fanciulli che ha in casa da un po’: Fabio Miretti innanzitutto, Matias Soulé al suo fianco, con Samuel Iling-Junior a completare il quadro. In 20 minuti al Da Luz, l’inglese ha fatto meglio di chi nelle ultime 2-3 stagioni è rimasto sulle sue, limitando le scorribande in fascia al minimo sindacale.