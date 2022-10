Inter, il boom di Acerbi: Inzaghi ha un titolare in più

MILANO - Nove partite, sette da titolare. Altro che un tappabuchi. Francesco Acerbi è un titolare in più per l’Inter. E dire che Steven Zhang fino all’ultimo era stato contrario al suo acquisto perché non voleva intaccare il monte ingaggi. Il pressing di Piero Ausilio, Beppe Marotta e Simone Inzaghi ha regalato sul gong un vero rinforzo per l’Inter, alla faccia di chi sui social gli rinfacciava il tifo milanista e quel gol preso in Lazio-Milan un campionato fa (per cui il centrale è stato messo in croce pure dai laziali).