Dzeko, che fai? Post sui social all’intervallo di Inter-Viktoria Plzen!

MILANO - Sfruttando al meglio l'assist di Dimarco Edin Dzeko ha realizzato il gol con cui l'Inter si è portata sul 2-0 nel match di Champions League contro i cechi del Viktoria Plzen: tanti festeggiamenti in campo per l'attaccante bosniaco, al suo secondo gol europeo in questa stagione. Al rientro negli spogliatoi, la celebrazione del gol si è spostata sui social network: sul profilo Facebook ufficiale del centravanti nerazzurro è apparso infatti un messaggio festoso per la rete realizzata: un "GOOOL Edin Dzekooo" seguito dal risultato parziale della gara. Non capita spesso che un calciatore utilizzi una piattaforma social nel bel mezzo di una gara ufficiale, tantomeno così delicata come quella di oggi. Ma, il dubbio c'è: sarà stato davvero lui o il social manager? A risolvere il quesito è il post che viene pubblicato dopo il gol del 3-0 ad opera ancora del bosniaco: con lui in campo, e con ogni probabilità senza alcun cellulare nei pantaloncini, è abbastanza scontato che le due pubblicazioni siano opera del suo staff.