Champions, Conte (espulso) salvato da Bentancur: il Tottenham si gioca tutto contro Tudor

LONDRA (Inghilterra) - Si chiude il 5° turno di Champions League con l'ex Juventus Rodrigo Bentancur salvatore del Tottenham di Antonio Conte . Il centrocampista uruguaiano ha segnato la rete dell' 1-1 contro lo Sporting Lisbona, un gol che mantiene gli Spurs al 1° posto nel Gruppo D (8 punti) ma con solo un punto di vantaggio sulla coppia Sporting-Francoforte e 2 sul Marsiglia di Igor Tudor , sconfitto in Germania dall' Eintracht 2-1, e che all'ultima giornata ospiterà proprio il Tottenham per giocarsi il passaggio agli ottavi. Tottenham che aveva anche trovato la rete al 97' con Kane del 2-1 ma annullata per fuorigioco dopo controllo al Var che ha portato l'espulsione di Conte .

Il Barcellona si arrende al Bayern mentre è addio Champions per Simeone

Tra i fischi del Camp Nou il Barcellona di Xavi, conscio dell'eliminazione, cade contro il Bayern Monaco 3-0. Situazione invece drammatica per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone: 2-2 in casa con rigore sbagliato da Carrasco al 98' contro il Bayer Leverkusen e, in virtù del successo netto del Porto a Brugge (4-0), i Colchoneros dicono addio ai sogni di passaggio del turno. Il Liverpool risponde al Napoli battendo a domicilio l'Ajax per 3-0 ma pe ril 1° posto nel Gruppo A serve una goleada ad Anfield contro i partenopei che vantano una differenza reti di 16 contro i 9 dei Reds. Turno anche storico per la Champions League visto che è stato battuto il record di gol realizzati con ben 59 (record precedente 51).

Champions League, le classifiche

Risultati del mercoledì di Champions League:

Gruppo A

Ajax-Liverpool 0-3

NAPOLI-Rangers 3-0

Gruppo B

Brugge-Porto 0-4

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen 2-2

Gruppo C

INTER-Viktoria Plzen 4-0

Barcellona-Bayern Monaco 0-3

Gruppo D

Tottenham-Sporting Lisbona 1-1

Eintracht Francoforte-Marsiglia 2-1