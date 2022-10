De Ligt trasformato al Bayern: le foto dell'ex Juventus fanno il giro dei social

BARCELLONA (SPAGNA) - Il Bayern Monaco annienta 3-0 il Barcellona e conquista il primo posto aritmetico nel Gruppo C di Champions League . Partita senza storia al Camp Nou, con i blaugrana retrocessi in Europa League. Sì, perché la vittoria dell'Inter sul Viktoria Plzen (4-0) nella gara delle 18.45 ha decretato l'eliminazione dei catalani, scesi in campo senza motivazioni. Ce le aveva eccome la squadra di Nagelsmann , che fa 5 su 5 e spegne la lotta per la corsa al primo posto visti i cinque punti di distacco dai nerazzurri, avversari dei bavaresi all'Allianz Arena il prossimo 1 novembre nell'ultimo turno della fase a gironi.

Barcellona-Bayern, De Ligt super: premiato come migliore in campo

Tra i tedeschi prestazione maiuscola dell'ex Juventus Matthijs de Ligt. Il difensore olandese nel finale del primo tempo era stato ammonito per il fallo che aveva portato al calcio di rigore per il Barcellona. Taylor, richiamato al Var, ha però cambiato la sua decisione, revocando anche il giallo, visto che in realtà era stato De Ligt ad arrivare sul pallone prima di Lewandowski. Insomma, l'ex Ajax e Juve ha letteralmente neutralizzato i centravanti blaugrana e alla fine della partita è stato premiato come player of the match (migliore in campo).