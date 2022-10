Juventus-Psg, per la sfida contro i big c’è l’esaurito all’Allianz

TORINO - Molti, diciamo pure la gran parte, avevano deciso di assicurarsi lo spettacolo per tempo, scommettendo sulla possibilità di vedersi i tre Mostri del Paris Saint Germain nella speranza di giocarsi l’accesso agli ottavi di finale. In realtà la partita di mercoledì, destinata a registrare l’esaurito con la vendita che ha superato così i 40 mila biglietti venduti, non vedrà sul rettangolo i tre extraterrestri in quanto Neymar è squalificato ma, soprattutto, non potrà permettere alla Vecchia Signora di giocarsi il passo successivo in Champions League. In realtà sarà una partita comunque chiave per la Juventus che ad attuale parità di punti, tre, con il Maccabi, in questo momento è terza, quindi certa di proseguire perlomeno in Europa League. Ma molto dipenderà dai risultati delle partite della Juventus con i francesi e degli israeliani che ospiteranno il Benfica.