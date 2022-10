Juventus-Psg a Del Cerro Grande, arbitro protagonista del disastro con il Porto

Nonostante sia già stata eliminata dalla Champions League, la Juventus contro il Psg si gioca il pass per l'Europa League - al momento i bianconeri hanno gli stessi punti del Maccabi Haifa, tre -. La squadra di Massimiliano Allegri vuole dare continuità alle tre vittorie consecutive in campionato (Torino, Empoli e Lecce) e regalarsi una serata speciale contro i campioni francesi. A dirigere il match in programma mercoledì alle 21 all'Allianz Stadium sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, assistito dai connazionali Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso, con José Luis Munuera IV uomo. Al Var ci sarà Juan Martinez Munuera e come Avar l'olandese Pol Van Boekel. Sono due i precedenti del 46enne fischietto di Madrid con la Juventus: l'1-1 nell'andata dei quarti di finale di Champions League 2018-19 contro l'Ajax in Olanda e il ko per 2-1, sempre in trasferta, contro il Porto nell'andata degli ottavi 2020-21. Un match che i tifosi bianconeri ricorderanno a lungo, nel quale Del Cerro Grande ha commesso più di un errore.