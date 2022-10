Inzaghi con l'Inter B a Monaco

MILANO. A Monaco con i riservisti più Barella (che giocherà un tempo) e Lautaro che farà staffetta con Edin Dzeko e dovrà giocare sulle uova per non prendere l’ammonizione che gli farebbe saltare l’andata degli ottavi di finale. Simone Inzaghi nella rifinitura che ha preceduto la partenza per la Baviera (ritorno solo mercoledì perché l’aeroporto chiude di notte) ha confermato la volontà di fare all-in su Torino quando andrà in campo l’Inter di gala, fatta eccezione per Romelu Lukaku che ha avvertito un problema alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra già infortunatasi dopo la gara all’Olimpico con la Lazio (26 agosto).