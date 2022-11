Diretta Liverpool-Napoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LIVERPOOL (Inghilterra) - Il passaggio agli ottavi di finale di Champions League per il Napoli di Luciano Spalletti è già in banca, ma stasera ad Anfield Road contro il Liverpool gli azzurri vanno a cercare il primo posto del girone. Per raggiungere l'obiettivo basterebbe un pareggio, così come una sconfitta con 3 gol di scarto. Ma il tecnico dei partenopei chiaramente non si fida dei Reds: "Il Liverpool è una squadra in piena salute e non bisogna farsi ingannare dal risultato dell'ultima partita, perché la gara con il Leeds io l'ho vista tutta e ho visto anche le precedenti".