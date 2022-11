Diretta Bayern Monaco-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Per l'Inter, fondamentalmente, la sfida di Champions League in Germania con il Bayern Monaco è una sorta di amichevole di lusso. In palio c'è il prestigio e una lauta ricompensa economica, ma il risultato non influirà sulla graduatoria finale del girone, con i tedeschi primi (finora a punteggio pieno) e i ragazzi di Inzaghi già certi del secondo posto e a 5 punti di distanza. Ecco perché il tecnico dei nerazzurri, inevitabilmente, è già proiettato alla sfida di domenica contro la Juventus.