Juventus-Psg, Sergio Ramos e quel record da interrompere

TORINO - Quella di domani è una partita decisiva, fondamentale per la Juventus. Dopo la cocente delusione per la matematica eliminazione dalla Champions League, alla squadra di Allegri non resta che provare a piazzarsi al terzo posto nel girone per qualificarsi almeno all'Europa League. Ci proverà giocandosi tutto nella sfida di domani all'Allianz Stadium contro il Psg, con uno sguardo pure a Maccabi Haifa-Benfica. In caso di vittoria degli israeliani, infatti, servirebbe un successo per la Vecchia Signora, che a quel punto dovrebbe confrontarsi anche con una particolare statistica che riguarda il difensore dei parigini Sergio Ramos.