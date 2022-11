Milan, è la notte di Leao: per il riscatto e per il futuro

INVIATO A CARNAGO. Se non tutto, molto passa dalla Champions. Pure il rinnovo di Rafa Leao. Con il Salisburgo, nella notte più importante di questo primo scorcio di stagione, il portoghese è chiamato a riscattare la serata no con il Toro, culminata con l’onta della sostituzione all’intervallo. Non una scelta punitiva, quella di Pioli, ma educativa: a 23 anni, giocando ogni tre giorni, può capitare di non essere ben sintonizzati in una partita (“Rafa sta bene è sereno e non ha nessun tipo di problema”, ha tagliato corto parlando del compagno Sandro Tonali). Però lì la testa deve andare oltre agli “allert” lanciati dal fisico, e in questo Rafa deve ancora crescere. In Coppa ci sarà uno stadio intero appeso alle sue sgasate: con il Salisburgo basterà un pareggio ma nessuno vuole commettere l’errore di giocare col fuoco. Anche perché, pure la sfida di andata, in cui proprio Leao colpì un clamoroso palo sul gong, ha dimostrato che il Milan è squadra di cilindrata superiore rispetto agli austriaci che saranno comunque seguiti al Meazza da 4.000 tifosi.