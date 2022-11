Pavard, il gol in Bayern-Inter e l’esultanza: omaggio a Pogba

Ha sbloccato Bayern-Inter al 32’ con un perfetto colpo di testa su assist di Kimmich, sbarazzandosi con molta facilità della marcatura di Lautaro Martinez. Benjamin Pavard ha portato in vantaggio la sua squadra, ma quella che ha fatto più notizia è stata sicuramente l’esultanza. Testa china nel braccio destro piegato verso il torace, ovvero quella ‘dab dance’ che nel 2015 Paul Pogba (e a ruota Paulo Dybala) ha portato alla ribalta nel calcio italiano. In molti sui social hanno voluto vedere il gesto di Pavard come un omaggio al Polpo, che proprio nella giornata di lunedì ha comunicato ufficialmente che salterà il Mondiale in Qatar.