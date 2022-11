Champions League, Conte batte Tudor al 95' e vola agli ottavi

MARSIGLIA (Francia) - Al Velodrome, nell'atteso derby tra ex Juventus , il Tottenham di Conte vince 2-1 al 95' contro il Marsiglia di Tudor e vola agli ottavi di finale da testa di serie con 11 punti. Gli Spurs vanno sotto nel recupero del primo tempo con la rete di Mbemba (45'+2'), ma riescono a rimontare con Lenglet al 54' e Hojbjerg al 95'. La formazione di Tudor è dunque eliminata da ogni competizione, con lo Sporting Lisbona che finisce in Europa League nonostante la sconfitta contro l' Eintracht : gli uomini di Glasner accedono agli ottavi grazie al 2° posto del girone battendo in rimonta per 2-1 i portoghesi. Dopo il gol di Lourenço al 39', Kamada (62', su rigore) e Muani (72') ribaltano le sorti della partita conquistando la qualificazione.

Girone A: l'Ajax si impone sul Rangers in trasferta

All'Ibrox Stadium l'Ajax di Schreuder supera 3-1 il Rangers Glasgow e chiude il Girone A a quota 6 punti. Gli ajacidi vincono grazie alle reti di Berghuis (4') e Kudus (29') e Conceiçao (89'). Inutile per gli scozzesi il gol di Tavernier all'87', su calcio di rigore.

Girone B: Leverkusen in Europa League, Atletico fuori da tutto

Dopo l'eliminazione matematica piena di colpi di scena della penultima giornata, l'Atletico Madrid del Cholo Simeone chiude la sua avventura in Champions League nel peggiore maniera possibile. I Colchoneros perdono 2-1 al Do Dragão e falliscono l'atterraggio in Europa League chiudendo all'ultimo posto del Girone B. Per i padroni di casa decisivi i gol di Taremi (5') e Eustaquio (24'). Gli spagnoli accorciano le distanze troppo tardi (94') con l'autorete di Ivan Marcano. Il Porto, grazie allo 0-0 tra Bayer Leverkusen e Bruges, accede agli ottavi di finale come testa di serie. Possono far festa anche gli uomini di Xabi Alonso, che nonostante la stagione altalenante approdano in Europa League superando per gli scontri diretti proprio l'Atletico.

Girone C: il Barcellona batte 4-2 sul Viktoria Plzen

Il Barcellona di Xavi chiude la sua avventura in Champions League battendo 4-2 in trasferta il Viktoria Plzen. Per i blaugrana vanno in gol Marcos Alonso (6'), Ferran Torres (44' e 54') e Pablo Torre (75'). Per i padroni di casa le reti portano entrambe la firma di Chory, al 51' su calcio di rigore e al 63'.

