Liverpool-Napoli, Spalletti: "Abbiamo fatto un girone di Champions stratosferico"

LIVERPOOL (Regno Unito) - "Essere primi è un grandissimo risultato, il girone è stato condotto in maniera stratosferica dai nostri giocatori. Secondo me abbiamo fatto una grandissima prestazione, perché per gran parte della partita abbiamo tenuto palla bene e creato delle situazioni per andare a concludere. Abbiamo mantenuto la partita in equilibrio totale senza andare mai in affanno. Poi gli episodi finali, man mano che passavano i minuti mi sembrava che la squadra si accontentasse e ho tentato di fare dei cambi, ma non è servito perché loro sono stati bravissimi. Loro sono più bravi a crederci, a mantenere gli stessi ritmi per 90 minuti, a provarci finché non sono negli spogliatoi. Ma venire qui a fare la partita che abbiamo fatto per lunghi tratti della gara è sintomo di consapevolezza". Così, ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti commenta l'indolore sconfitta per 2-0 contro il Liverpool nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League.