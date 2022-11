Marsiglia-Tottenham, Tudor invade il campo: la richiesta inascoltata dai suoi giocatori

MARSIGLIA (FRANCIA) - L'Olympique Marsiglia perde 2-1 contro il Tottenham e va fuori dalle coppe. È stata una serata di grandi emozioni all'Orange Vélodrome, con i padroni di casa che hanno accarezzato il sogno di approdare agli ottavi di finale di Champions League. Alla vigilia la situazione del Gruppo D, infatti, lasciava aperta ogni possibilità. I francesi hanno dominato il primo tempo riuscendo però a trovare il gol solo nel recupero con Mbemba. Una rete che avrebbe regalato la qualificazione ai transalpini ed eliminato gli inglesi di Antonio Conte - in tribuna per squalifica -. Nella ripresa, però, gli Spurs sono tornati in campo con un altro piglio riuscendo a rimettere in piedi il match con il colpo di testa di Lenglet al 54'. Situazione qualificazione, dunque, ribaltata, con il Tottenham di nuovo dentro e l'OM in Europa League. Ma Tudor e i suoi ragazzi non si sono accontentati, hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo cercando in tutti i modi di trovare il gol che li avrebbe portati avanti nella massima competizione europea. La squadra si è spinta all'attacco e all'ultimo secondo ha subito anche il 2-1 di Höjbjerg in contropiede.