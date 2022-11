Juventus-Psg: tifosi davanti all'hotel di Messi in religioso silenzio

TORINO - Continua l'assedio all'hotel al centro della città dove alloggia il Psg. Davanti al Principi di Piemonte, infatti, stazionano centinaia di tifosi. La cosa strana è che sono in religioso silenzio, almeno nella mattinata. Forse perché di fronte agli dei del calcio serve rispetto... Aspettano l'attimo fuggente per vedere Leo Messi e Kylian Mbappé. In serata, davanti allo Stadium esaurito, il match con la Juventus di Max Allegri, purtroppo già eliminata dalla Champions League. L'obiettivo per i bianconeri dei giovani è ben figurare e conquistare punti per restare almeno in Europa League.