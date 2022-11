TORINO - (m.s.) Per la sfida di Champios tra Juventus e Psg c'è l'esaurito allo Stadium. In tribuna vip e personaggi del mondo del calcio. Ci sarà anche il ct del Brasile: Tite più che altro parlerà con i suoi, più che vederli. In campo, infatti, ci saranno solo Marquinhos e Alex Sandro. Danilo è squalifcato come Neymar, Bremer infortunato. L'impianto della Ju opsiterà i verderoro nell'avvicinamento ai Mondiali del Qatar.