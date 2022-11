Juventus-Psg, i convocati di Allegri: c'è Chiesa, out Kean

TORINO - Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma stasera (mercoledì 2 novembre) alle ore 21 all'Allianz Stadium tra Juventus e Paris Saint-Germain. Tra i 18 calciatori chiamati dal tecnico bianconero, la novità più interessante per i tifosi è l'attesissimo ritorno di Federico Chiesa. Assenti Bremer, De Sciglio, Paredes, Pogba, McKennie, Vlahovic e Di Maria, oltre Kaio Jorge, Aké, Iling-Junior e Danilo (squalificato). Presenti Barbieri e Barrenechea della Next Gen, fuori anche Kean.