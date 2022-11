Juve, riecco Chiesa dopo 10 mesi. Perchè la scelta di Allegri

TORINO - A sorpresa, per la sfida di questa sera contro il Psg, Massimiliano Allegri ha convocato anche Federico Chiesa. E’ la prima chiamata per l’ala bianconera, fuori da quasi dieci mesi. Lo stupore è comprensibile dopo che ieri, nella conferenza stampa della vigilia, lo stesso tecnico non aveva indicato i tempi di rientro. «Chiesa momentaneamente non è nelle condizioni ideali per affrontare una partita - aveva detto Allegri -. L'ho visto dopo Lisbona, poi ha avuto 4 giorni di recupero. Speravo di averlo il più presto possibile, ma ad oggi non è così». Appare difficile che l’infortunio di Kean abbia costretto ad Allegri ad anticipare i tempi del rientro di Chiesa: si vedrà stasera se il tecnico lo ha portato in panchina soltanto per fargli riassaporare il clima partita oppure se lo getterà nella mischia per qualche scampolo di partita.