Milan-Salisburgo 4-0: super Giroud, Pioli vola agli ottavi di Champions

Il Milan di Stefano Pioli conquista gli ottavi di finale di Champions League battendo 4-0 il Salisburgo a San Siro. Lo fa grazie a una partita di grande cuore e sofferenza ma anche a una gara di notevole spessore tecnico e fisico. Lo fa grazie a Tonali e Giroud i due giocatori che nei match chiave fanno sempre e comunque la differenza: perfetto calcio d'angolo del centrocampista, colpo di testa preciso del francese. Lo fa anche grazie a Krunic che Pioli sceglie dal 1': il bosniaco ripaga della fiducia il tecnico con il gol della staffa, in apertura di ripresa (46'). Lo fa per merito di Leao che al 57' confeziona il secondo gol di Giroud con un'azione avvolgente e straripante che porta al tris rossonero che vale la qualificazione agli ottavi. A completare il poker del Milan ci pensa Messias (entrato al posto di Leao al 69') che al 91' firma il 4-0 che dà il via alla festa rossonera.

Il Milan di Pioli stende il Salisburgo e vola agli ottavi

I rossoneri, dunque, battono 4-0 il Salisburgo nell'ultimo match del girone E di Champions League e conquistano definitivamente il secondo posto che vale gli ottavi di finale (chiude in vetta il Chelsea). Il vantaggio al 14' firmato da Giroud dà sicurezza e certezze al Milan che però deve sudare molto per contenere il talento e la forza fisica degli avversari (brillano Sucic e Adamu). Tatarusanu nel primo tempo salva in più di un'occasione il risultato evitando il pari del Salisburgo e dunque maggiori succesive possibili sofferenze (solo il successo degli austriaci avrebbe determinato l'eliminazione dei rossoneri dalla Champions). Poi a inizio ripresa il raddoppio di Krunic (geniale l'assist di Giroud) che ha di fatto chiuso il match. Al 57' e 91' i gol di Giroud e Messias che completano il poker del Milan. La squadra di Matthias Jaissle può comunque consolarsi con la qualificazione in Europa League (ultima nel girone la Dinamo Zagabria). Da segnalare le straordinarie prestazioni di Theo Hernandez e Bennacer. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i protagonisti del match di San Siro.

