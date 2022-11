Paradosso Juve: scartato, Pellegrini va negli ottavi di Champions con Francoforte

TORINO - Il paradosso Juve è servito: bianconeri eliminati ma l'ex Luca Pellegrini festeggia invece, e con pieno merito, la qualificazione agli ottavi di Champions League con l'Eintracht Francoforte. Scrive l'esterno sinistro su Instagram: «Che partita. Che serata. Che Eintracht. Fiero di noi. Il meglio deve ancora venire. Ottavi di Champions League! Abbiamo fatto la storia». Il tutto dopo la vittoria per 2-1 in casa dello Sporting. E la Juventus con i mille problemi e i mille infortuni? Sembra lontana anni luce. Il tecnico Oliver Glasner lo elogia a tutto andare: «Che atletismo, che spinta, che tecnica». Incredibile, davvero, che non potesse servire a Max Allegri.