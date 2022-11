Champions, Zakaria decisivo: gol all'esordio con il Chelsea

Chiude al primo posto nel Gruppo E, davanti al Milan, il Chelsea che nell'ultima giornata ribalta la Dinamo Zagabria condanandola all'ultimo posto e all'eliminazione dall'Europa. Per i Blues inizio shock con il vantaggio ospite firmato da Petkovic, ma nel giro di pochi minuti è Sterling a rimettere tutto in equilibrio. Il 2-1 finale lo firma l'ex Juventus Zakaria, alla sua prima assoluta con il club inglese, bravo a ribadire in rete dal limite dell'area. Compie un capolavoro il Benfica che si prende il primo posto del Girone H davanti al Psg. I portoghesi battono con un sonoro 6-1 il Maccabi Haifa e il risultato è perfetto per la Juve, che nonostante il ko con i parigini riesce a blindare il terzo posto ai danni della formazione israeliana, e per i ragazzi di Schmidt che si prendono il primato grazie al maggior numero di gol realizzati in trasferta.