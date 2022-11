Juve in Europa League, Psg secondo: qualificate Champions ed eliminate

Si chiude la fase a gironi della Champions League e si definisce così il quadro delle squadre che avanzano agli ottavi di finale, delle retrocesse in Europa League e delle eliminate da tutte le coppe. Napoli, Inter e Milan le 3 italiane che faranno parte del gruppo delle migliori 16, per la Juventus ci saranno i playoff della seconda competizione europea. Non solo i bianconeri saranno i grandi esclusi della fase ad eliminazione diretta, anche il Barcellona finirà nell'urna di Europa League. Escluse eccellenti sono invece l'Atletico Madrid di Simeone e il Marsiglia di Tudor che salutano le competizioni europee.