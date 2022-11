Juventus-Psg, Donnarumma shock: non aveva capito nulla!

TORINO - Ok mancava Neymar Júnior, squalificato, ma non è che se ne sia sentita eccessivamente la mancanza. Il Paris Saint-Germain vince ancora, trascinato dal suo numero 7, sospinto dai gol e dagli sprint di Kylian Mbappé. E proprio Mbappé è il primo a metterci la faccia nell’immediato dopogara, quando capisce che la banda di Galtier chiuderà seconda dietro al Benfica soltanto per aver segnato meno gol in trasferta: «Ci sarebbe piaciuto essere primi nel girone, abbiamo lavorato proprio per questo - spiega con in mano il trofeo di miglior giocatore del match -. Siamo comunque qualificati agli ottavi, ma tra molto tempo». Sconcertante, però, è l’ammissione di Donnarumma a fine partita: «Non avevamo capito di dover segnare ancora un gol per chiudere al primo posto del girone».