Il dipinto di Mbappé e la classe di Fagioli: gli highlights di Juventus-Psg VIDEO

Dopo una prestazione di sostanza e tocchi di classe, nonostante la sconfitta subita per 2-1 in casa contro il Psg di uno scatenato Mbappé, la Juve ha raggiunto quello che era diventato l'unico obiettivo possibile: la qualificazione all'Europa League grazie al terzo posto nel girone. Il campione francese al 13' ha subito messo la gara in salita per i bianconeri, sfoderando tutto il suo talento per firmare il vantaggio ospite. La squadra di Allegri ha reagito nel migliore dei modi, sfiorando più volte il pareggio prima di trovarlo al 39' sull'asse Cuadrado-Bonucci. La ripresa è stata combattuta fino al 69', quando Nuno Mendes, appena entrato e servito magistralmente dal solito Mbappé, ha siglato il definitivo 1-2. Questa vittoria non è bastata ai francesi per passare come primi del girone perché il Benfica ha schiacciato 6-1 il Maccabi. Un'altra buona notizia per la Juve, oltre alla qualificazione in Europa League, è stato il ritorno in campo di Chiesa, subito ispirato nell'ultimo quarto d'ora.