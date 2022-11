La Juve sfoggia Barrenechea e Barbieri, nel segno di Messi-CR7

TORINO - La Juventus che ha salutato il palcoscenico della Champions League ieri sera contro il Psg, all'apice di una delle stagioni più tribolate della storia recente del club, si è congedata – almeno – con il volto giovane dei suoi ragazzi. Fagioli e Miretti, ma anche Soulé in corso d'opera, hanno infatti recitato un ruolo da protagonisti di fronte a Messi e Mbappé. Non solo loro, però. Perché, a prendersi la scena, sono stati anche Tommaso Barbieri ed Enzo Barrenechea. Rispettivamente gli esordienti numero 26 e numero 17, in uscita dalla Juventus Next Gen, appena pochi giorni dopo il 25°, ovvero Iling-Junior.

Barrenechea, all'Argentina alla Juventus via Sion Il centrocampista argentino, classe 2001, ha condiviso un paio di minuti in campo proprio con la Pulce, suo connazionale nonché idolo. E modello di cui ha seguito le orme fin da piccolo. Prima di approdare in Europa nell'estate del 2019, grazie alla Juventus via Sion, il 21enne di Villa Maria è infatti cresciuto con i colori del Newell's tatuati sulla pelle, proprio come Messi ai tempi. Al punto che, ieri sera, il suo esordio in prima squadra l'ha vissuto con l'inseparabile braccialetto rosso e nero al polso. «Leo? L'ho sempre visto in televisione, non ho potuto fare altro che ammirarlo», la confidenza di Barrenechea ai microfoni di Juventus Tv al triplice fischio dello Stadium.