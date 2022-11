Diretta sorteggio Champions League ore 12: dove vederlo in tv, in streaming e come funziona

E' tutto pronto a Nyon per il sorteggio di Champions League. Napoli, Milan e Inter sono le tre italiane ancora in corsa nella massima competizione europea per club e scopriranno oggi gli avversari degli ottavi di finale. La squadra di Spalletti, nonostante il primo posto nel girone, potrebbe trovare sulla sua strada i fenomeni del Paris Saint Germain, giunti a sorpresa secondi nel loro gruppo. Le sorti degli azzurri, come quelle di Milan e Inter, si conosceranno a partire dalle 12.

Diretta tv e streaming del sorteggio di Champions League

Il sorteggio è previsto dalle ore 12 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 e in chiaro su Canale 20. Sarà visibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, Prime Video, Sky Go, Now Tv e sui canali ufficiali dell'Uefa.

Sorteggio Champions League, le regole

Non potranno affrontarsi squadre della stessa federazione e neanche club che si sono già sfidati nella fase a gironi. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa e anche in questa edizione non c'è la regola dei gol in trasferta. Le partite di andata degli ottavi di finale si giocheranno il 14/15/21/22 febbraio 2023 mentre quelle di ritorno il 7/8/14/15 marzo 2023. Al sorteggio partecipano le 16 squadre che hanno superato la fase a gironi: le prime classificate sono designate come teste di serie, le seconde come non teste di serie.

Sorteggio Champions, le squadre partecipanti

Teste di serie: Bayern Monaco; Benfica; Chelsea; Manchester City; Napoli; Porto; Real Madrid; Tottenham.

Non teste di serie: Bruges; Borussia Dortmund; Eintracht Francoforte; Inter; Lipsia; Liverpool; Milan; Psg.