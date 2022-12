Diretta Lione-Juve Women ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LIONE (FRANCIA) - Nell'ultimo turno della fase a gironi della Women's Champions League, la Juventus vola a Lione per sfidare le campionesse in carica. Le bianconere di Joe Montemurro, attualmente al terzo posto del Gruppo C, devono vincere a tutti i costi per approdare ai quarti ed eliminare le campionesse in carica. Un'impresa che riuscì lo scorso anno quando tra le mura amiche le reti di Girelli e Bonfantini ribaltarono il momentaneo vantaggio ospite. Una vittoria che non pregiudicò il successo finale delle francesi, vincitrici della competizione ben sei volte nelle ultime sette stagioni. "Averle già battute ci dà consapevolezza di poter dire la nostra e ci dà tanto coraggio, quello che forse in alcune situazioni ci è un po’ mancato e che invece dovremo dimostrare, per non avere rimpianti", commenta nella conferenza stampa della vigilia Martina Rosucci. "Scenderemo in campo sapendo che abbiamo fatto tutto il possibile, la pressione non è su di noi, ma su di loro. Per questo posso dire che siamo rilassati", afferma invece il tecnico Joe Montemurro. Fischio d'inizio alle ore 18.45 al Groupama Stadium di Lione.