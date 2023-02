Milan, la lista Uefa: Ibrahimovic fuori, Maignan resta in dubbio

MILANO - Si scaldano i motori per il ritorno della Champions League con la fase ad eliminazione diretta pronta a partire da ottavi di finale infuocati. Il Milan è atteso dalla doppia sfida contro il Tottenham di Antonio Conte e per Stefano Pioli è giunto il momento di svelare la lista Uefa. Rispetto all afase a gironi, il tecnico rossonero ha effettuato un cambio nell'elenco dei convocati: rimane fuori Zlatan Ibrahimovic visto che l’unico cambio depositato è quello che porta all’esclusione di Dest e all’inserimento di Thiaw. Resta invece aperta la porta per Mike Maignan che potrà essere inserito fino a ventiquattro ore prima dalla gara con il Tottenham ai sensi dell'articolo 46.2 del codice delle competizioni Uefa.