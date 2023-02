Napoli, Spalletti svela le scelte Champions: ecco la lista Uefa

NAPOLI - Un cammino in campionato che sfiora la perfezione, ma lo stesso discorso è valso anche per la fase a giorni della Champions League: ora il Napoli è chiamato a continuare nella super stagione con la seconda fase della massima competizione europea. Gli azzurri sono attesi al doppio confronto contro l'Eintracht Francoforte, un ottavo di finale che può aprire la strada ai sogni della formazione di Spalletti. Ecco la lista dei calciatori scelti dal tecnico toscano per l'inizio di questa avventura: dentro i nuovi acquisti Gollini e Bereszynski, escluso Zerbin.