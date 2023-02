Tottenham-Milan, Conte perde Lloris per la Champions

LONDRA (INGHILTERRA) - Brutte notizie in casa Tottenham. Secondo quanto riporta la stampa inglese, infatti, Hugo Lloris salterà la doppia sfida di Champions League contro il Milan in programma il 14 febbraio e l'8 marzo valida per gli ottavi di finale. Il portiere francese, infatti, dovrebbe operarsi al ginocchio e pertanto resterebbe ai box dalle sei alle otto settimane non facendo dunque in tempo a recuperare per i big match contro il Diavolo.