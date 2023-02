Milan-Tottenham, Conte ha nostalgia: “Torno a casa, il primo amore non si scorda mai"

LONDRA - Martedì, ore 20:45, il Tottenham di Antonio Conte farà visita al Milan in occasione del match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Un ritorno in patria per l'ex allenatore della Juventus che ha commentato come sta vivendo questo momento: "Torno a casa, l'Italia è casa mia, sono sempre bellissima sensazioni. Ho trascorso due anni intensi, belli in cui siamo riusciti a fare qualcosa di importante con l'Inter. Tornare provoca emozioni molto forti per me ma anche per i giocatori è qualcosa di straordinario - aggiunge - In Inghilterra sto vivendo la mia seconda esperienza dopo il Chelsea, la gente viene allo stadio veramente con la gioia di vedere la partita. E' una festa, una celebrazione. Da questo punto di vista ti innamori se vai a lavorare lì, però il primo amore non si scorda mai...e rimane sempre l'Italia".

Verso Milan-Tottenham: le parole di Pioli alla vigilia

Conte, la sfida al Milan e i complimenti a Pioli

Gli Spurs sono reduci da un brutto ko per 4-1 a casa del Leicester mentre i Milan è tornato al successo battendo il Torino dopo una serie di 3 sconfitte consecutive, una sfida dove Conte chiede il massimo ai suoi: "Affrontiamo i campioni d'Italia e sappiamo quanto è difficile vincere la Serie A. Sono stati straordinari. Sarà una partita sicuramente difficile tra due squadre che cercheranno di superarsi - su Pioli - Stefano ha avuto un percorso molto lungo prima di arrivare alla vittoria, sono sicuro che lui la meritasse molto molto prima.Quello che ha fatto l'anno scorso col Milan è qualcosa di incredibile: non se l'aspettava nessuno e invece hanno creato la giusta compattezza, alchimia e organizzazione per vincere il campionato. Mi sono sentito in dovere di scrivergli. Ci siamo visti durante Italia-Inghilterra e gli ho ribadito i miei complimenti, perché il Milan l'anno scorso ha veramente fatto qualcosa di eccezionale".

Conte e l'infermeria Spurs

L'ex Juventus Rodrigo Bentancur non sarà della partita dopo l'infortunio al ginocchio e l'allenatore sprona i giovani: "Rodrigo si è fatto male due giorni fa, non abbiamo avuto tempo per reagire. Non ci sono tante soluzioni in ballo. Abbiamo giocatori molto validi in rosa come Skipp e Sarr. Abbiamo parlato ai più giovani, adesso è il loro momento e dobbiamo essere in grado di aiutarli, a superare l'emozione dell'impatto e ad avere fiducia in loro. Speriamo di non avere altri infortuni altrimenti la situazione si complica ancora di più".