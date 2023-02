Diretta Milan-Tottenham ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Stefano Pioli non ha dubbi sull'importanza della sfida di questa sera tra il suo Milan e il Tottenham: "Saranno le due partite più importanti della mia carriera, non avendo mai giocato un ottavo di finale di Champions League. Ci siamo preparati al meglio". Gli Spurs sono avversario tosto, importante e con maggior esperienza a livello internazionale rispetto a questo Milan, ma il tecnico rossonero vuole una squadra in grado di dare continuità alla vittoria di venerdì sera in campionato contro il Torino. Non è d'accordo Antonio Conte, felice di tornare a San Siro: "È una grande emozione. Ho percorso due anni intensi qui, in cui siamo riusciti a fare qualcosa di importante".