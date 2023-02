Diretta Psg-Bayern Monaco ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARIGI (FRANCIA) - Alle ore 21, al Parco dei Principi di Parigi, il Psg ospita il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. È come una finale anticipata, una sfida tra due superpotenze del calcio europeo. Le due formazioni, infatti, si ritrovarono una di fronte all'altra nell'ultimo atto del 2020, quando in un Estadio da Luz vuoto per via del Covid una rete di testa dell'ex Juve Coman regalò ai bavaresi il sesto alloro nella competizione. I francesi, poi, si presero la loro rivincita l'anno successivo, ma erano solo i quarti di finale. Tornando all'attualità, la squadra di Galtier sta affrontando un periodo piuttosto complicato, sia per i tanti infortuni (recupera, ma solo per la panchina Mbappé) che per i risultati che stentano ad arrivare: dopo l'eliminazione agli ottavi della Coppa di Francia contro il Marsiglia (2-1), i transalpini hanno perso 3-1 in campionato contro il Monaco e hanno dovuto fare i conti con la contestazione dei propri tifosi. Diverso invece il clima in casa Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, hanno perso una sola volta in questa stagione, l'ormai lontano 17 settembre in casa dell'Augusta. In totale sono 11 i precedenti tra Psg e Bayern Monaco, tutti in Champions League. Bilancio quasi in equilibrio con sei successi per i francesi - tra le squadre che hanno affrontato i tedeschi almeno 10 volte nella competizione i transalpini sono quella con la più alta percentuale di vittorie (55%) - e cinque per il Bayern.