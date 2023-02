Milan-Tottenham tra conferme e novità obbligate. Ma non finirà qui

INVIATO A MILANO - Milan e Tottenham chiedono alla Champions League di dare un senso alla loro stagione, condotta tra pochi squilli e molte delusioni. I londinesi hanno detto addio al sogno di vincere un titolo nazionale che manca dal 1961, in casa hanno ancora viva la FA Cup. I rossoneri neppure quella, dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia con il Torino e la batosta in Supercoppa con l'Inter, con la corsa alla conferma dello scudetto che si è fermata ben prima del previsto. L'Europa diventa una medicina con cui provare a guarire in questa seconda parte della stagione, in cui gli affanni - tra condizione e assenze - sono venuti alla luce. I rossoneri si presentano all'andata degli ottavi reduci dalla striminzita vittoria in campionato sul Torino, mentre gli Hotspurs hanno sul groppone le 4 reti incassate sabato dal Leicester.