Champions, Psg-Bayern Monaco 0-1: papera Donnarumma e gol di Coman

PARIGI (Francia) - Kyllian Mbappé entra nella ripresa ma non riesce ad aiutare il Paris Saint-Germain ad evitare la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco. Al Parco dei Principi i bavaresi vincono per 1-0 la prima gara di ottavi di finale di Champions League con Kingsley Coman eroe del match. Infatti è dell'ex Juventus la rete decisiva arrivata subito ad inizio secondo tempo: al 53' cross dalla sinistra di Alphonso Davies, la sfera arriva sul secondo palo dove, in totale solitudine, Coman colpisce al volo di piatto destro trafiggendo un Donnarumma non impeccabile. Al 57' Galtier manda in campo Mbappé e proprio il fuoriclasse francese prima sfiora il gol del pareggio al 72', negato solo da un grande intervento di Sommer, e poi gli viene annullato all'82' per fuorigioco di Nuno Mendes al momento del filtrante di Neymar. Assalto totale del Psg negli ultimi minuti con Messi che viene murato da Pavard (espulso al 91') e Sommer che para il tiro da fuori area di Vitinha.