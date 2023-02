Milan-Tottenham, Pioli: "De Ketelaere-Thiaw, che rimpianto. Tomori aveva fastidio"

MILANO - "È stata una partita difficile come ci aspettavamo". Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine del match - valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League - vinto di misura contro il Tottenham di Antonio Conte: "Abbiamo fatto una buona gara, sappiamo quanto sarà ancora tosta per il passaggio del turno. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, con tanto lavoro di squadra. Sono soddisfatto. L'allenatore è sempre contento quando vede l'allenamento fatto in settimana sul campo. Ultimamente non ci stava riuscendo, ma stasera sì. Non potevamo impedire tutto agli avversari, ma abbiamo lavorato di squadra. Potevamo giocare un po' più avanti perché la loro pressione era un po' calata, ma i ragazzi hanno lavorato con grande volontà e spirito. Abbiamo fatto una buona prestazione".