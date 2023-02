Diretta Borussia Dortmund-Chelsea ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DORTMUND (Germania) - Il Chelsea di Potter vola in Germania per affrontare il Borussia Dortmund di Rose, con l'ambizione di prenotare il passaggio dei quarti di finale. Per provarci si affida a Kai Havertz, che per la prima volta dopo il suo addio al Bayer Leverkusen torna in Germania da avversario. E stasera ritroverà di fronte tanti amici, tra cui l'amico fraterno Julian Brandt, suo ex compagno di squadra nelle "aspirine".