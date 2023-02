Psg, Galtier dopo il ko: "Ho discusso con i giocatori nello spogliatoio

PARIGI (Francia) - L'allenatore del Psg Christophe Galtier, al termine dell'andata degli ottavi di finale di Champions League persa al Parco dei Principi contro il Bayern Monaco , ha sottolineato di credere ancora nella qualificazione, pur rammaricandosi per la prestazione della sua squadra: "Abbiamo passato un'ora di gioco difficile, contro una squadra che ci ha privato del possesso palla. Ce lo aspettavamo dal momento in cui non avevamo tanti ricambi. Hakimi è stato sminuito molto rapidamente nel primo tempo. Ha giocato molto durante i Mondiali, con dolore. Abbiamo cercato di gestire al meglio il suo ritorno. C'è anche una questione di tempi da rispettare. Abbiamo subito il gol poco prima dell'ingresso di Mbappé, che avevamo messo in preventivo, anche se il Bayern avrebbe meritato di segnare prima. Noi abbiamo creato situazioni, ma non abbiamo fatto abbastanza".

La discussione negli spogliatoi

Galtier ha poi raccontato cosa è accaduto negli spogliatoi dopo l'incontro: "In vista del ritorno spero che potremo recuperare freschezza e giocatori. Vedremo. È un doppio confronto e stasera non ci sono eliminati, né qualificati. Ho molte speranze. Al termine della gara abbiamo avuto una discussione negli spogliatoi con i giocatori. Quanto hanno contato le due sconfitte della scorsa settimana? Le partite contavano a livello fisico ed energetico. Non ci sono scuse da trovare, ma siamo in un momento in cui la squadra non è al meglio e non è al completo".